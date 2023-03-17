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УФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал поставки наркотического средства мефедрон из Краснодарского края в Самарскую область с целью дальнейшего сбыта.

Установлено, что житель г. Самары, 1995 г.р., имея преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием курьеров, посредством переписки через ИТКС “Интернет” с неустановленным лицом получил координаты участка местности с закладкой наркотического средства.

В августе 2022 года мужчина прибыл на указанный участок местности, извлек из закладки сверток, содержащий наркотическое средство – мефедрон массой более 500 грамм, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором Красноярского районного суда Самарской области он признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тыс. рублей.