Пожар в Похвистневском районе: в селе Малое Ибряйкино горел частный дом

Вчера, 24 ноября, в 17:32 диспетчеру пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Малое Ибряйкино.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горит жилой дом на площади 30 квадратных метров, есть угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 2 ствола «Б». В 17:46 была объявлена локализация пожара, в 17:54 - ликвидация открытого горения, в 19:10 - ликвидация последствий пожара. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"