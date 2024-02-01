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Пожар произошел в Сызранской больнице

1 февраля 2024 13:49
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Пожар произошел в Сызранской больнице

Сегодня, 1 февраля, в 9 часов 10 минут в экстренные службы поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании по адресу: город Сызрань, улица Астраханская, дом №41. По указанному адресу находится Сызранская центральная городская и районная больница.

Как сообщают в региональном главке МЧС России, пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу вызова – Пожар «1-БИС».

Прибывшие на место специалисты установили справились с огнем на площади 15 квадратных метров за неполных два часа. К тушению привлекались 69 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека и 16 единиц техники.

Из здания эвакуировали 40 человек. Никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стали неполадки электропроводки, пишет Обоз.инфо.

Теги: Пожар

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