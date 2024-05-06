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Пожар на площади 300 квадратных метров тушили в Челно-Вершинах

6 мая 2024 11:58
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Пожар на площади 300 квадратных метров тушили в Челно-Вершинах

Благодаря слаженной работе огнеборцев противопожарной службы Самарской области удалось избежать распространения огня.

5 мая в 17 часов 50 минут на пункт связи поступило сообщение о пожаре на улице 40 лет Октября в селе Челно-Вершины. По прибытии на место вызова было установлено, что горят гаражи на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, существовала угроза распространения пожара на соседние два дома. 52 человека из двух домов самостоятельно эвакуировалисьы. В 18 часов 41 минуту была объявлена локализация пожара, в 20 часов 30 минут - ликвидация пожара. На месте пожара также работали следственно-оперативная группа ОМВД России по Челно-Вершинскому району и все службы жизнеобеспечения. На тушение пожара были поданы 8 стволов «Б». В тушении пожара принимали участие 34 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники, работали 4 звена газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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