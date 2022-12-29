Пострадавшему в ДТП самарцу возмещен моральный вред

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Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали в пользу пострадавшего в ДТП мужчины моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Житель областной столицы, не справившись с управлением во время снегопада, наехал на трамвайные пути. В результате автомобиль занесло и он нанес удар по мужчине с ребенком, переходящему дорогу по пешеходному переходу. К счастью, девочка не пострадала, а вот отец получил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью: перелом обеих костей правой голени.

В результате судебного разбирательства виновнику ДТП было назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Суд также обязал осужденного выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

Будучи уведомленным о возбуждении исполнительного производства, должник требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил. Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что в случае игнорирования решения суда и требований сотрудника органа принудительного исполнения к нему будут применены меры принудительного характера.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей. Также сотрудник Службы с целью выяснения имущественного положения должника направил запросы в соответствующие органы и учреждения. Установлено, что у мужчины имеются расчетные счета в кредитных организациях. В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника.

В результате применения мер принудительного характера удалось добиться полного возмещения морального вреда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.