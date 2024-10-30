После вмешательства судебных приставов жительница Чапаевска прошла флюорографическое обследование

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Жительница г. Чапаевска отказывалась проверять свое здоровье. Являясь возможным носителем опасного заболевания, женщина могла подвергнуть заражению окружающих. Судебным приставам г. Чапаевска удалось убедить женщину пройти флюорографическое обследование.

В отделение судебных приставов г. Чапаевска был предъявлен исполнительный лист об обязании местной 42-летней жительницы пройти медицинское обследование на предмет выявления туберкулеза.

Судебный пристав ознакомил женщину с материалами исполнительного производства, предупредил о мерах принудительного характера в случае отказа от прохождения медицинского осмотра. Однако женщина все равно не желала проходить обследование. Тогда сотрудник Службы проявил настойчивость и вынес в отношении должницы постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате примененных мер женщина прошла флюорографическое обследование и предоставила результаты медицинским работникам. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.