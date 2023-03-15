После вмешательства судебных приставов с прилавков магазина в Тольятти убрали просрочку

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Жительница г. Тольятти, занимающаяся предпринимательской деятельностью, реализовывала в своем магазине продукты с истекшим сроком годности. Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти добились, чтобы предпринимательница прекратила продажу товаров низкого качества, а также оформила ценники на реализуемые продукты.

В ходе проверки было установлено, что некоторые пищевые продукты не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Более того, у предпринимательницы отсутствовала информация, подтверждающая происхождение пищевых продуктов, а также не были оформлены ценники. В ходе судебного заседания было принято решение обязать владелицу магазина прекратить реализацию некачественных продуктов.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении должника-организации возбудили исполнительное производство. Должницу уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда и предупредили о взыскании исполнительского сбора в соответствии с требованиями Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неисполнения требований исполнительного документа.

После полученных разъяснений от судебного пристава-исполнителя должница исполнила решение суда. Просроченные продукты были убраны с полок, а ценники на товары оформлены в соответствии с правилами.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.