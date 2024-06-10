Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец выиграл Кубок мира по плаванию среди инвалидов всех категорий
Самарец выиграл Кубок мира по плаванию среди инвалидов всех категорий
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
Самарцев ждет жаркая неделя
Самарцев ждет жаркая неделя
Пожарный 3 отряда взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России
Пожарный 3 отряда взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России
В РФ разрешат снимать с учета угнанный автомобиль на основании заявления
В РФ разрешат снимать с учета угнанный автомобиль на основании заявления
Спортсменка из Самарской области выступит на Летних Олимпийских играх в Париже
Спортсменка из Самарской области выступит на Летних Олимпийских играх в Париже
В центре Самары снесут дом, построенный в 19 веке
В центре Самары снесут дом, построенный в 19 веке
В Самаре ищут подрядчика, который расчистит озера старицы Дубовый Ерик в Волгаре
В Самаре ищут подрядчика, который расчистит озера старицы Дубовый Ерик в Волгаре
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0
EUR 96.69
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

После вмешательства судебных приставов демонтировали торговый павильон в Тольятти

10 июня 2024 09:43
187
После вмешательства судебных приставов демонтировали торговый павильон в Тольятти

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти убедили руководство организации демонтировать продуктовый павильон по улице Ленина.

Юридическое лицо, с которым был расторгнут договор аренды земельного участка, не спешило освобождать участок от самовольного строения. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск администрации города о демонтаже торгового павильона и освобождении земельного участка площадью 140 кв.м. В связи с тем, что добровольно решение суда исполнено не было, в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбудили исполнительное производство.

После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вручено должнику требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Также руководство предупредили о применении мер принудительного характера и об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Игнорируя требования сотрудника Службы, организация продолжала осуществлять незаконную деятельность.

Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. Не желая запятнать свою репутацию, организация демонтировала павильон и привела земельный участок в первоначальное состояние.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как при оплате долгов не попасться на удочку мошенников?
10 июня 2024, 11:52
Как при оплате долгов не попасться на удочку мошенников?
Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб. Общество
120
Судебные приставы Отрадного помогли получить мужу погибшей в ДТП компенсацию морального вреда
07 июня 2024, 09:26
Судебные приставы Отрадного помогли получить мужу погибшей в ДТП компенсацию морального вреда
В результате столкновения фельдшер, находящаяся в машине, погибла.  Происшествия
356
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
06 июня 2024, 11:19
Самарчанка препятствовала очистке вентиляционной шахты от мусора
Судебные приставы г. Самары добились допуска сотрудников управляющей организации в квартиру женщины. Происшествия
345
В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
10 июня 2024  13:58
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
8
10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
10 июня 2024  12:43
10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
108
Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д 
10 июня 2024  11:42
Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д 
131
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
10 июня 2024  10:49
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
180
Глава региона предложил депутатам сформировать и направить свое видение развития региона в его адрес, проанализировать существующие проблемы и определить пути их решения.
8 июня 2024  20:19
Вячеслав Федорищев обозначил депутатам губернской думы приоритеты развития Самарской области
746
Весь список