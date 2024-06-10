После вмешательства судебных приставов демонтировали торговый павильон в Тольятти

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти убедили руководство организации демонтировать продуктовый павильон по улице Ленина.

Юридическое лицо, с которым был расторгнут договор аренды земельного участка, не спешило освобождать участок от самовольного строения. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск администрации города о демонтаже торгового павильона и освобождении земельного участка площадью 140 кв.м. В связи с тем, что добровольно решение суда исполнено не было, в отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбудили исполнительное производство.

После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вручено должнику требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Также руководство предупредили о применении мер принудительного характера и об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Игнорируя требования сотрудника Службы, организация продолжала осуществлять незаконную деятельность.

Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. Не желая запятнать свою репутацию, организация демонтировала павильон и привела земельный участок в первоначальное состояние.