Полиция Тольятти раскрыла схему покупки запрещенных веществ

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Женщина призналась полицейским, что приобрела наркотики через Интернет для собственного употребления.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых возле одного из домов на улице 40 лет Победы в ночное время задержали 42-летнюю женщину, ранее судимую за незаконный оборот запрещённых веществ.

Оперуполномоченные в ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли у неё свёрток, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета. После этого задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством метадон в крупном размере.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотики через Интернет для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).