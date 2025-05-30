Полиция Тольятти раскрыла схему покупки запрещенных веществ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Шарков представил проект «Новые подходы к муниципальной системе», направленный на внедрение повышения квалификации муниципальных служащих, чтобы повысить эффективность работы органов местного самоуправления.
Проект участника «Школы героев» поможет в развитии Волжского района
С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платёжные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение в адрес жителей.
В июне клиенты пяти управляющих компаний Тольятти получат квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
В Тольятти столкнулись и загорелись машины, погиб человек
В Тольятти столкнулись и загорелись машины, погиб человек
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
с начала ЕГЭ с экзаменов удалили свыше 200 человек
С начала ЕГЭ с экзаменов удалили свыше 200 человек
Каждый третий самарец хочет иметь финансовую подушку до заключения брака
Каждый третий самарец хочет иметь финансовую подушку до заключения брака
В Тольятти 75-летний автомобилист сбил мотоциклистку
В Тольятти 75-летний автомобилист сбил мотоциклистку
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
-1.1
EUR 88.95
-1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полиция Тольятти раскрыла схему покупки запрещенных веществ

30 мая 2025 09:26
170
Полиция Тольятти раскрыла схему покупки запрещенных веществ

Женщина призналась полицейским, что приобрела наркотики через Интернет для собственного употребления.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых возле одного из домов на улице 40 лет Победы в ночное время задержали 42-летнюю женщину, ранее судимую за незаконный оборот запрещённых веществ.

Оперуполномоченные в ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли у неё свёрток, в котором находилось порошкообразное вещество светлого цвета. После этого задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством метадон в крупном размере.

Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотики через Интернет для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области на трассе полицейские остановили авто, в котором обнаружили 10 кг героина
27 мая 2025, 14:02
В Самарской области на трассе полицейские остановили авто, в котором обнаружили 10 кг героина
Подозреваемых, следовавших в направлении Екатеринбурга,  задержали на трассе сотрудники Госавтоинспекции. Криминал
348
Житель Самары хранил наркотик в диване
24 мая 2025, 11:15
Житель Самары хранил наркотик в диване
Ранее не судимый уроженец Оренбургской области признал свою вину и сообщил, что капсулы планировал сбывать через тайники-закладки в разных районах г. Самары. Происшествия
707
В Тольятти организатор наркопритона предстал перед судом
22 мая 2025, 11:19
В Тольятти организатор наркопритона предстал перед судом
В ходе предварительного следствия установлено, что тольяттинец предоставлял квартиру своим знакомым для употребления наркотических средств. Криминал
411
В центре внимания
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
95
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
87
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
30 мая 2025  10:01
Самарские пляжи оборудуют для купания до 15 июня
170
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак
30 мая 2025  09:37
Вячеслав Федорищев вручил Игорю Осинькину нагрудный знак "За заслуги перед Самарской областью"
216
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
354
Весь список