Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах пожаре в доме Челышева в Самаре

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Силами МЧС пожар в доме на улице Красноармейская, 60 ликвидирован сегодня в 07:24. Это памятник архитектуры, здание 1899 года постройки. В таких домах деревянные перекрытия и, к сожалению, огонь распространился быстро, несмотря на мгновенную реакцию пожарных и спасателей. Площадь возгорания составила 1400 кв. м. Эвакуировано 60 человек, развернут пункт временного размещения на базе школы №12.

Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах происшествия.

В ближайшее время будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Жителям, квартиры которых пострадали от пожара, предложим варианты жилья из маневренного фонда.

В целях безопасности сотрудниками полиции перекрывалось движение по Красноармейской от Братьев Коростелевых до Ленинской. Сейчас движение транспорта восстановлено, сообщает горадминистрация.