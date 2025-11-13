Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе

94

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Самаре поступила информация о том, что мужчина 1983 года рождения, работающий инструктором по фитнесу, причастен к незаконному культивированию наркосодержащих растений в гараже, расположенном в Волжском районе.

Для проверки полученной информации полицейские выехали по указанному в сообщении адресу. Оперативники исследовали гараж и обнаружили в подвале специально оборудованное помещение, откуда изъяли 18 кустов растений, внешне схожих с наркотикосодержащими, а также контейнеры, банки с удобрениями и части растения, хранившиеся в пакете и развешенные для сушки.

Изъятое оперативники направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам экспертизы установлено, что выращенные кусты являются растением семейства конопля, а высушенные части растений – марихуана, общей массой более 900 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ У МВД России по городу Самаре ранее не судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.