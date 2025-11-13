Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе

13 ноября 2025 14:02
94
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Самаре поступила информация о том, что мужчина 1983 года рождения, работающий инструктором по фитнесу, причастен к незаконному культивированию наркосодержащих растений в гараже, расположенном в Волжском районе.

Для проверки полученной информации полицейские выехали по указанному в сообщении адресу. Оперативники исследовали гараж и обнаружили в подвале специально оборудованное помещение, откуда изъяли 18 кустов растений, внешне схожих с наркотикосодержащими, а также контейнеры, банки с удобрениями и части растения, хранившиеся в пакете и развешенные для сушки.  

Изъятое оперативники направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам экспертизы установлено, что выращенные кусты являются растением семейства конопля, а высушенные части растений – марихуана, общей массой более 900 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ У МВД России по городу Самаре ранее не судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

Новости по теме
В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона
11 ноября 2025, 13:49
В Самаре сотрудники полиции изъяли более 400 граммов мефедрона
В кармане задержанного и недалеко от места задержания полицейские обнаружили и изъяли 7 свертков, обмотанных черной изолентой. Происшествия
416
В Самарской области стартует операция «Чистое поколение – 2025»
11 ноября 2025, 10:07
В Самарской области стартует операция «Чистое поколение – 2025»
Сотрудники полиции призывают граждан сообщать об известных фактах распространения и потребления  наркотических средств. Общество
368
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг
10 ноября 2025, 13:35
Самарские полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков весом 2,5 кг
С целью проверки информации сотрудники полиции прибыли в гаражный массив, расположенный в Красноглинском районе. Криминал
768
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
