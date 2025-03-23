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Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника

23 марта 2025 13:37
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Похвистневский пенсионер перехитрил мошенника

В полицию Похвистневского района поступило заявление от 71-летнего местного жителя о совершении в отношении него противоправных действий.

Полицейские установили, что директору одного из сельских обществ с ограниченной ответственностью посредством мессенджера в телефоне поступил звонок он неизвестного мужчины, представившегося сотрудником организации медицинского страхования.

Незнакомец сообщил заявителю информацию о необходимости получения медицинского страхового полиса в формате пластиковой карты, пообещал помощь в оформлении и спросил «номер порядковой очереди», который поступил абоненту во время разговора. Введенный в заблуждение пожилой мужчина сообщил незнакомцу код, полученный через портал государственных услуг.

Используя полученную информацию, злоумышленник получил доступ к личному кабинету заявителя на сайте и оформил кредитные договора от имени потерпевшего в нескольких банках.

Благодаря бдительности жителя Похвистневского района, который понял, что разговаривает с мошенником и не сообщил незнакомцу коды подтверждения для оформления кредитов, противоправные действия не доведены до конца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не предоставлять коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками различных организаций.

Теги: Мошенники

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