Главные новости:
За исключением участка «Подъезд к г.Оренбург» (на данном участке автодороги ограничения продлены).
С 21:00 снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах.
Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
Гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной.
В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП.
Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.
5 января в регионе снег, ветренно, до -8°С
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе

183
Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.

Сотрудники Госавтоинспекции, руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа выехали на 3 км трассы Р229 в Красноярском районе, для установления обстоятельств произошедшего ДТП.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 4 января 2026 года в 12:40 в Красноярском районе на 3 км а/д «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» произошло дорожно‑транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mercedes в составе полуприцепа Schmitz, двигаясь со стороны города Кинеля в направлении Тольятти, не справился с управлением после чего автомобиль занесло на отбойник и развернуло на проезжей части.
В это время следом двигался другой автомобиль Mercedes с полуприцепом Schmitz в попутном направлении — он столкнулся с ранее развернувшимся транспортным средством. Далее, со стороны Тольятти, автомобиль MAN с полуприцепом Kögel также не смог избежать столкновения: он врезался в уже находившийся на проезжей части один из большегрузов.
На месте ДТП скончался 46-летний водитель MAN.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: ДТП

