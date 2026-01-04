Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе

Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.

Сотрудники Госавтоинспекции, руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа выехали на 3 км трассы Р229 в Красноярском районе, для установления обстоятельств произошедшего ДТП.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции: 4 января 2026 года в 12:40 в Красноярском районе на 3 км а/д «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» произошло дорожно‑транспортное происшествие. Водитель автомобиля Mercedes в составе полуприцепа Schmitz, двигаясь со стороны города Кинеля в направлении Тольятти, не справился с управлением после чего автомобиль занесло на отбойник и развернуло на проезжей части.

В это время следом двигался другой автомобиль Mercedes с полуприцепом Schmitz в попутном направлении — он столкнулся с ранее развернувшимся транспортным средством. Далее, со стороны Тольятти, автомобиль MAN с полуприцепом Kögel также не смог избежать столкновения: он врезался в уже находившийся на проезжей части один из большегрузов.

На месте ДТП скончался 46-летний водитель MAN.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО