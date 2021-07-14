Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой попал в больницу

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Адвокат подозреваемого в убийстве Екатерины Пузиковой рассчитывает отменить постановление суда об аресте. Об этом 63.RU сообщил защитник Алексея Ряскова Александр Пименов.

— Я подал апелляцию на решение Самарского районного суда. Ее в ближайшее время рассмотрят в областной инстанции. Настаиваю на том, что для начала необходимо было провести медицинскую экспертизу. Врачи должны установить, вменяем ли Алексей Рясков. Сейчас он находится в госпитале ФСИН, — пояснил адвокат.

Екатерина Пузикова (Сокирская) — вдова банкира Дмитрия Пузикова. Мужчину отравили в марте 2012 года. Несколько лет единственной подозреваемой была его супруга. Но в 2017 году все обвинения с нее сняли.

О гибели 33-летней Екатерины Пузиковой стало известно 3 июля, хотя следователи предполагают, что ее убили вечером 2 июля. Труп обнаружил отец женщины. Как выяснилось, последнее время Екатерина проживала в Краснодарском крае, но в июле вернулась в Самару, чтобы навестить родителей.

Практически сразу в убийстве заподозрили ее бывшего мужа Алексея Ряскова. Мужчину объявили в розыск. Задержать его удалось на следующий день в Рождествено.

Следователи выступили с ходатайством об аресте подозреваемого. Во время заседания в Ленинском районном суде Алексей Рясков рассказал, как убивал Екатерину Пузикову. Он признал свою вину и сообщил свою версию событий того дня.

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