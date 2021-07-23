Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова

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Рясков и Пузикова собирались решить некую общую проблему.

Опубликован разговор вдовы банкира Екатерины Пузиковой и ее вероятного убийцы Алексея Ряскова. Именно после этого звонка, вероятнее всего, Екатерина приехала в Самару.

Ряскова подозревают в убийстве Пузиковой, однако, тот умер в тюремной больнице, проверяется версия суицида. Получается, что теперь обвинять некого.

Исходя из телефонного разговора, Рясков предлагает Екатерине встретиться и "честно поговорить".

- Мы встретимся с тобой только с одним условием, если ты будешь готова к честному разговору, - приводит слова Алексея "КП-Самара".

- Я готова к честному разговору, только если мы после этого разойдемся, и ты будешь заниматься только своей жизнью.

Мужчина хотел приехать домой к бывшей возлюбленной.

- У меня есть одна мысль, - говорит по телефону Пузикова. - Я приеду, и мы поговорим.

Рясков обрадовался тому, что теперь можно мирно решить некую общую проблему. Но при этом, он опасался, что встреча пройдет не "тэт-а-тэт". Впрочем, девушка заверила, что поговорят они только вдвоем.

Девушка заявила, что сейчас она занимается своими делами, "никого не трогает", зарабатывает деньги и пытается что-то построить.

Правда, теперь не совсем понятно, как же Рясков все-таки оказался в доме у Пузиковой. Как раз тем пятничным вечером он выложил в инстаграме обрывистое видео, где сознается в якобы совершенном им вместе с другими людьми подкупе в пользу Екатерины Пузиковй, чтобы ее оправдали и освободили от обвинения в убийстве мужа. Он называет и цену вопроса - 15 млн рублей.

Адвокаты сразу предполагали, что это могло быть ходом для того, чтобы выманить Екатерину навстречу. Может быть, именно это видео подтолкнуло женщину к тому, чтобы встретиться с Рясковым быстрее, забыв об осторожности?

В Самару Пузикова прилетела с сыном, сразу из аэропорта она отправила мальчишку к дедушке – все это показывает, что она готовилась к какой-то встрече. На месте убийства нашли чек на 3,5 млн рублей – тоже, кажется, подтверждение тех самых общих финансовых вопросов.