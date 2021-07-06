В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова

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Во вторник, 6 июля, в суде Самарского района решается вопрос о мере пресечения Алексея Ряскова, которого подозревают в убийстве его возлюбленной, вдовы банкира, Екатерины Пузиковой (Сокирской).

Как сообщает 63.ру, глава федерации кикбоксинга Самарской области признался в убийстве собственной жены и заявил о смертельной болезни.

"Я вину признаю. Вот. Голова очень сильно болит, болела всю ночь. У меня смертельная болезнь. Больше 10 лет она со мной. Можно сделать экспертизу, и она подтвердится. Мне осталось жить немного. Меру пресечения оставляю на усмотрение суда" - приводит слова Алексея Ряскова корреспондент 63.ру.

Об обстоятельства дела сообщил федеральный судья, который озвучил взятые ранее показания Ряскова:

«Я пришёл к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить несильно по груди. Я рассердился и решил осадить её, взял топор из коридора, и несколько раз ударил топором. Один из ударов пришёлся по ноге, около колена. Остальные — по голове».

В итоге суд вынес постановление об аресте Алексея Ряскова на два месяца, до 3 сентября 2021 года.

Напомним, в Самаре в субботу, 3 июля, утром нашли дома мертвой Екатерину Пузикову, которая ранее была оправдана по обвинению в отравлении своего первого мужа-банкира.

В розыск по подозрению в убийстве был объявлен ее муж глава федерации кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. В понедельник, 5 июля сотрудники полиции его задержали, пишет ГТРК Самара.