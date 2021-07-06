Я нашел ошибку
Главные новости:
За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность
За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода предусмотрена уголовная ответственность
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
В Самарской области свободны 26,8% коек в больницах для пациентов с коронавирусом
В Самарской области свободны 26,8% коек в больницах для пациентов с коронавирусом
Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя
Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя
В Самаре легковушка сбила мальчика-пешехода
В Самаре легковушка сбила мальчика-пешехода
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги
Самарский госуниверситет поселит студентов-туристов в нескольких шагах от набережной Волги
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.35
-0.27
EUR 87.03
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открылась фотовыставка ОНФ «Завораживающая Антарктида» 
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова

6 июля 2021 13:20
124
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова

Во вторник, 6 июля, в суде Самарского района решается вопрос о мере пресечения Алексея Ряскова, которого подозревают в убийстве его возлюбленной, вдовы банкира, Екатерины Пузиковой (Сокирской).

Как сообщает 63.ру, глава федерации кикбоксинга Самарской области признался в убийстве собственной жены и заявил о смертельной болезни.

"Я вину признаю. Вот. Голова очень сильно болит, болела всю ночь. У меня смертельная болезнь. Больше 10 лет она со мной. Можно сделать экспертизу, и она подтвердится. Мне осталось жить немного. Меру пресечения оставляю на усмотрение суда" - приводит слова Алексея Ряскова корреспондент 63.ру.

Об обстоятельства дела сообщил федеральный судья, который озвучил взятые ранее показания Ряскова:

«Я пришёл к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить несильно по груди. Я рассердился и решил осадить её, взял топор из коридора, и несколько раз ударил топором. Один из ударов пришёлся по ноге, около колена. Остальные — по голове».

В итоге суд вынес постановление об аресте Алексея Ряскова на два месяца, до 3 сентября 2021 года.

Напомним, в Самаре в субботу, 3 июля, утром нашли дома мертвой Екатерину Пузикову, которая ранее была оправдана по обвинению в отравлении своего первого мужа-банкира.

В розыск по подозрению в убийстве был объявлен ее муж глава федерации кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. В понедельник, 5 июля сотрудники полиции его задержали, пишет ГТРК Самара.

Теги: В центре внимания Пузикова Рясков убийство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
06 июля 2021, 13:55
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
Как сообщает оперштаб, на 6 июля в регионе подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
15
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
06 июля 2021, 13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
34
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
06 июля 2021, 12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
Дмитрий Азаров передал ключи от новых троллейбусов водителям ТТУ. Транспорт
166
В центре внимания
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
6 июля 2021  13:55
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
34
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
6 июля 2021  13:31
«Самара, я привит!»: на сайте акции зарегистрировались 1000 горожан
56
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
6 июля 2021  13:20
В Самаре Алексей Рясков признался в убийстве вдовы банкира Пузикова
101
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
6 июля 2021  12:24
В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»
169
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
6 июля 2021  11:53
В Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
157
Весь список