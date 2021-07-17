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Обвиняемого в убийстве Екатерины Пузиковой нашли мертвым

17 июля 2021 17:05
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После ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.

Обвиняемый в убийстве Екатерины Пузиковой - вдовы отравленного в 2012 году самарского банкира найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По подозрению в убийстве был задержан президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Алексей Рясков. Он признал вину в совершенном преступлении, Самарский районный суд арестовал его на два месяца.

Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, 12 июля ему было предъявлено обвинение в убийстве, после ареста он находился в медицинском учреждении ФСИН.

"Да, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

По факту обнаружения тела следователи проводят проверку.

Фото из открытых источников

Теги: Алексей Рясков Екатерина Пузикова убийство

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