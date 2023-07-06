Подавляющее большинство самарцев знает, что делать в случае пожара на работе

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6 из 10 самарцев регулярно принимают участие в учебных пожарных тревогах на работе, а о том, как действовать в случае пожара, осведомлены 92%. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Подавляющее большинство работающих самарцев (92%) знает, как вести себя в случае пожара на рабочем месте. При этом 42% владеет только теоретическими знаниями, а каждый второй (50%) — еще и отработанными на практике навыками. Только 8% признаются, что не знают, что делать, если в рабочем помещении начнется пожар. Тех, кто имеет лишь общее представление о плане действий, больше среди женщин, а владеющих и теорией, и практикой — среди мужчин. Осведомленность о правильном поведении в случае пожара растет с увеличением возраста и уровня доходов респондентов.



Насколько горожане осведомлены о наличии и расположении средств пожарной безопасности и индивидуальной защиты? 82% опрошенных знают, где находятся огнетушители. О пожарной сигнализации и схемах эвакуации рассказали по 76%. Каждый шестой знает, где хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания (в большинстве случаев их закупка работодателями является добровольной).



О проведении учебных тревог по пожарной безопасности на работе сообщили 58% респондентов.



Время проведения: 24 июня — 4 июля 2023 года