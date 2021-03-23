По самарской улице бегал кабан: видео

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В понедельник, 22 марта, в социальных сетях появилось видео, на котором черный упитанный кабан бежит вдоль дороги.

Сообщается, что животное бежало вдоль проезжей части по улице Шоссейная. Каким образом кабан там оказался, неизвестно. В Самаре это первый в 2021 году случай, когда дикие животные вышли к людям.

Но жителям других муниципалитетов 63 региона повезло больше. Так, например, в Самарской области все чаще стали выходить к населенным пунктам лоси. Также была замечена куница – в Кинель-Черкасском районе, пишет ГТРК Самара.