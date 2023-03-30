Площадь пожара на рынке в Ставропольском крае увеличилась до 3,5 тыс. кв. м

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Площадь пожара в металлическом боксе на рынке «Привокзальный» в Ставропольском крае увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По состоянию на 10:40 30 марта 2022 года площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Ранг пожара повышен со второго до третьего.

О пожаре на рынке в Ставропольском крае стало известно ранее в этот день. Рынок располагается в Предгорном муниципальном округе, на 3-м км автодороги Пятигорск – Георгиевск. Погибших и пострадавших нет, пишут "Известия".