«Успейте купить билет на ёлку!» — перед Новым годом мошенники создают фейковые сайты, которые якобы предлагают билеты на спектакли, представления и выставки. На сайтах-двойниках билетных платформ размещают известные логотипы и публикуют фальшивые отзывы.

Мошенники распространяют ссылки на фишинговые сайты в соцсетях и мессенджерах. Они обещают «самую низкую цену» или «лучшие места». Но после оплаты билета на этих площадках вы получаете только недействительный QR-код — или вообще ничего.

▶Как распознать сайт-подделку:

— нет другой информации, кроме предложения купить билеты;

— не указаны юридические реквизиты (ИНН, адреса), контактные телефоны, ссылки на оферту и политику конфиденциальности;

— для связи используют формы обратной связи, общедоступные почтовые сервисы (Google, «Яндекс», Mail и т. д.) или мессенджеры;

— указывают способы оплаты переводом в сторонние организации или физлицам;

— приведены неверные сроки обновления информации на сайте (знак копирайта, знак авторского права — ©) или их нет совсем.

Важно! Даже если сайт — первый в результатах поиска, это не гарантия его надёжности!

▶Как не стать жертвой мошенников:

— выбирайте проверенные сайты с защищённым соединением — в адресной строке должны быть буквы HTTPS и значок замка;

— проверьте дату создания ресурса — мошеннические живут недолго, а официальные работают годами;

— проверяйте сайт на вредоносность на бесплатных онлайн-платформах