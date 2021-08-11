Отстранен от должность глава УГООКН по Самарской области

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Владимир Филипенко – временно исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области – отстранен от занимаемой должности. Он является фигурантом уголовного дела.

Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. О возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Филипенко стало известно в феврале 2021 года.

Версия следователей: с июня 2020 по январь 2021года руководитель не включил в перечень объектов культурного наследия области «Культурный слой города Самары IXX - начало ХХ века». Он расположен в Самарском районе регионального центра.

Кроме того, подозреваемый направил сведения в ООО специализированного застройщика об отсутствии оснований для включения «Культурного слоя» в перечень и о возможности проведения работ на этой площадке. Предполагалось, что на земельном участке появится объект комплексной застройки. Об этом сообщили в региональном СУ СКР, добавив, что своих подчиненных Филипенко заставил внести ложные сведения об этом объекте в документы.

Добавим, сейчас обязанности руководителя УГООКН Самарской области выполняет Иван Стафеев. До этого он занимал должность заместителя руководителя - начальника отдела государственной охраны регионального Управления, сообщает ГТРК Самара.