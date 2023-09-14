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Открытое горение после разгерметизации на газопроводе в Саратове устранено

14 сентября 2023 12:32
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Открытое горение после разгерметизации на газопроводе в Саратове устранено

Открытое горение на газопроводе Песчаный Умет — Сторожевка в Саратове после разгерметизации устранено, сообщил 14 сентября начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Газ на данном участке газопровода не предназначен для нужд населения, указал Юрин.

На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства инцидента, пишут "Известия".

О пожаре в результате разгерметизации на газопроводе стало известно ранее в этот день. Огонь распространился на площади 2 га. В ликвидации горения участвовало четыре пожарных расчета.

Теги: Пожар

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