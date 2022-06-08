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Организация в Самарской области задерживала рабочим зарплату

8 июня 2022 10:45
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Организация в Самарской области задерживала рабочим зарплату

Руководство одной из коммунальных служб Пестравского района Самарской области не выполняло свои обязанности перед работниками и нарушало сроки выплаты заработной платы. Судебные приставы, защищая интересы граждан, взыскали с организации-должника многотысячный долг. 

    Сотрудники одной коммунальных служб, добросовестно и без нареканий выполняя свою работу, остались без месячной зарплаты. За восстановлением своих прав они обратились с иском в суд, который удовлетворил их требования в полном объеме. 

    На основании исполнительных документов в отделении судебных приставов Пестравского района Самарской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании денежных средств в пользу физических лиц с организации-должника. Сотрудники Службы предупредили руководство коммунальной службы, что задолженность необходимо погасить в течение 5-ти дней и предоставить платежные документы в отделение судебных приставов, а в случае уклонения от уплаты долга в установленный срок, с предприятия будет взыскан исполнительский сбор по каждому исполнительному производству. 

    Не желая попадать под штрафные санкции и быть привлеченным к уголовной ответственности за неисполнение решения суда, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», организация погасил долг перед работниками в полном объеме. 

    Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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