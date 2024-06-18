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Оперативники самарской транспортной полиции установили судоводителя, подозреваемого в смертельном травмировании мужчины

18 июня 2024 19:34
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Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками Самарского линейного отдела установлен подозреваемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что вечером 15 июня 2024 в протоке Старая Волга, в Новокуйбышевском районе Самарской области неизвестный, управляя маломерным судном совершил наезд на находящегося в воде мужчину. По дороге в медицинское учреждение пострадавший скончался. Судоводитель на маломерном судне покинул место происшествия.

Полицейские прибыли по указанному адресу, опросили очевидцев произошедшего, установили направление, куда направилось неустановленное маломерное судно. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 35-летний мужчина.

По данному факту Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

В ходе изучения видео происшествия, камер наружного наблюдения, обследования лодочных стоянок, а также проведения иных оперативных мероприятий сотрудниками Самарского линейного отдела полиции были установлены местонахождение маломерного судна, его владелец, а также гражданин, подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался житель Новокуйбышевска, 1987 года рождения. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Фото:   пресс-служба Средневложского ЛУ МВД России на транспорте

 

Теги: Уголовное дело

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