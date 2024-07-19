Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров

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18 июля на территории Безенчукского района вблизи сельского поселения Прибой горела трава, о чем в 14:30 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.

К месту вызова незамедлительно выехали два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в составе 6 человек.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что произошло возгорание сухой травы отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. На месте пожара подавались 2 ствола «Б», работал 1 ранцевый огнетушитель. В 15:32 была объявлена локализация пожара, а в 15:37 зафиксирована ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"