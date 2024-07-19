Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров
Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
Каждый четвертый самарец обращается к своему руководителю по имени и на «ты»
Турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом
Турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина
Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина
Молодая самарчанка лишилась более 500 000 рублей из-за уловок мошенников
Молодая самарчанка лишилась более 500 000 рублей из-за уловок мошенников
В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие
В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров

19 июля 2024 10:07
46
Около села в Безенчукском районе горела сухая трава на площади 100 квадратных метров

18 июля на территории Безенчукского района вблизи сельского поселения Прибой горела трава, о чем в 14:30 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение.
К месту вызова незамедлительно выехали два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в составе 6 человек.
Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что произошло возгорание сухой травы отдельными очагами на площади 100 квадратных метров. На месте пожара подавались 2 ствола «Б», работал 1 ранцевый огнетушитель. В 15:32 была объявлена локализация пожара, а в 15:37 зафиксирована ликвидация открытого горения.
К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноармейском районе горел жилой жилой дом на площади 100 кв. м
18 июля 2024, 18:08
В Красноармейском районе горел жилой жилой дом на площади 100 кв. м
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Происшествия
360
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
18 июля 2024, 17:36
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
Четыре человека личного состава принимали участие в борьбе с огненной стихией. Происшествия
352
В Кинеле в поселке Елшняги горел гараж на площади 40 квадратных метров
17 июля 2024, 13:08
В Кинеле в поселке Елшняги горел гараж на площади 40 квадратных метров
За 20 минут территориальные пожарные ликвидировали открытое горение. Происшествия
447
В центре внимания
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
25
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
333
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
501
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
751
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
2087
Весь список