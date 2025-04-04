Огнеборцы за сутки 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора на территории Волжского района

Огнеборцы пожарно-спасательных частей за сутки 3 апреля 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора на территории Волжского района. Общая площадь горения составила 3830 квадратных метров.
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» призывает соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Непотушенная спичка или сигарета, брошенные в траву, могут привести к серьезному пожару.
В случае обнаружения возгорания звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».