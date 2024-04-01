Огнеборцы Сергиевского района ликвидировали возгорание надворных построек

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Горела кровля на площади 70 квадратных метров.



31 марта в 20 часов 8 минут поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Суходол горит кровля надворных построек. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно - спасательных частей №№ 109 и 176 в количестве 6 человек личного состава и один пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол в количестве 4 человек. По прибытии было установлено, что горит кровля надворных построек на площади 70 квадратных метров.

В 20 часов 17 минут пожар был локализован, в 21 час 22 минуты – объявлена полная ликвидация пожара. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"