О дорожной обстановке в регионе за прошедшие сутки

180

15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 7 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 515 нарушений ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 8 и за нарушение требований к перевозке детей – 15.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. 63-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Peugeot двигалась по ул. Медицинской в направлении ул. Фасадная. В пути следования допустила наезд на 82-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в Самарском районе Самары. 81-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes двигался по ул. Венцека в направлении ул. Куйбышева. В пути следования совершил наезд на 45-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО