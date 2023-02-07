NTV: Пожар в турецком порту Искендерун разрастается

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В порту города Искендерун на юге Турции продолжается сильный пожар. Об этом сообщает телеканал NTV.

Пожар начался в понедельник после сильного землетрясения. Его точная причина пока не установлена. Во вторник площадь возгорания значительно увеличилась. Из центра склада, где стоят сотни контейнеров, в небо поднимаются клубы черного дыма, виден огонь, периодически происходят взрывы.

К тушению привлечен корабль береговой охраны, однако огонь охватывает все новые зоны в порту.

По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции и Сирии стали более 4,3 тысячи человек. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп. После первого толчка было зафиксировано почти 150 афтершоков.

В Турции разрушено более шести тысяч зданий. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это крупнейшая катастрофа в Турции с 1939 года, пишет РГ.