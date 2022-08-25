Ночью в Жигулевске сгорел магазин

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В ночь на четверг 25 августа в Жигулевске загорелся магазин, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Местные жители почувствовали запах гари, на улицах стоял смог и дымка, некоторые отмечают, что трудно было дышать. Один из очевидцев сообщил, что примерно в 3 часа ночи вспыхнул магазин «Настёна». Т

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что пожар по повышенному рангу «1-БИС» произошел на улице Фадеева, 27. Огонь уничтожил 70 квадратных метров. Это, действительно, был магазин. Спасатели ликвидировали пламя в 5:00, задействовали 26 человек, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaraa163