Ночью в центре Самары горел дом

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Ночью в среду, 13 июля, в областном центре на улице Советской произошел пожар. Загорелся деревянный жилой дом №60, пишет ГТРК Самара.

Языки пламени полыхали на площади всего здания. Как рассказали очевидцы, на место возгорания практически сразу приехали пожарные расчеты.

Информацию о пожаре прокомментировали в ГУ МЧС России по Самарской области. По официальным данным, здание было неэксплуатируемым. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать спустя практически два часа. На месте работали 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Пожару был присвоен ранг 1БИС. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Фото: Александра Акимова/Предложка (Самара) - Новости Самары/vk.com