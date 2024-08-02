Ночью в поселке Верхняя Подстепновка Волжского района горели надворные постройки

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Сегодня, 2 августа, ночью на территории Волжского района в поселке Верхняя Подстепновка, в садовом некоммерческом товариществе Швейник на улице Горной горели надворные постройки.

К месту пожара оперативно выехал расчет пожарно-спасательной части № 78 вышеуказанного Отряда в количестве 4 человек.



Прибыв на место, пожарные установили, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 01:48 пожар был локализован, а в 01:54 объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"