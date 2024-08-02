Ночью в поселке Верхняя Подстепновка Волжского района горели надворные постройки

Сегодня, 2 августа, ночью на территории Волжского района в поселке Верхняя Подстепновка, в садовом некоммерческом товариществе Швейник на улице Горной горели надворные постройки.
К месту пожара оперативно выехал расчет пожарно-спасательной части № 78 вышеуказанного Отряда в количестве 4 человек.
Прибыв на место, пожарные установили, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.
Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 01:48 пожар был локализован, а в 01:54 объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.