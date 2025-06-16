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Ночью в Хворостянском районе горел дом на площади 100 квадратных метров

16 июня 2025 13:49
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ночью в Хворостянском районе горел дом на площади 100 квадратных метров

16 июня в 00 часов 35 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в поселке Соловьево на улице Садовой.

По прибытии в 1 час 30 минут огнеборцы установили, что горит дом на площади 100 квадратных метров.
В 1 час 35 минут была объявлена локализация пожара, в 1 час 50 минут – ликвидация открытого горения, в 4 часа 40 минут - зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава, привлекались 2 единицы основной пожарной техники, было подано 3 ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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