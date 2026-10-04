В Ленинградской области нашли крупнейший в истории клад с серебром X-XIV веков

Российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков, по предварительным оценкам ученых, он является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на Северо-Западе России, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"В ходе археологических работ на памятнике Тиверский городок обнаружен клад средневековых серебряных украшений, по предварительным оценкам экспертов, самый богатый из найденных на Северо-Западе России кладов этого периода", - говорится в сообщении.

В составе клада, в частности, несколько круглых медальонов, украшенных зернью и сканью, крупная орнаментированная гривна, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа и серебряные цепи из тонкой серебряной проволоки, перстень и подковообразная фибула, а также кожаное очелье. Вес клада составляет более двух килограммов.

"Найдено также три монеты. Самая старшая из них - арабский дирхем. Нумизматы определили по фотографии, и поэтому пока сугубо предварительно, он датируется 907-912 годами", - рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера) Станислав Бельский, слова которого приводятся в сообщении.

Все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них сделана вне региона находки - в Древней Руси либо в Скандинавии.