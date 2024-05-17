Ночной пожар в Ставропольском районе унёс жизни двух человек

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17 мая в 00 часов 10 минут на пульт пункта связи поступило сообщение о пожаре в садовом некоммерческом товариществе «Березка» сельского поселения Тимофеевка. По прибытии на место пожара было установлено, что горит кирпичный 2-этажный дом на площади 50 квадратных метров.

В связи с поздним обнаружением и сообщением о пожаре уже произошло частичное обрушение кровли и полное обрушение межэтажного перекрытия, возникла угроза соседним строениям. Прибыли также аварийная, газовая службы, электрики и скорая медицинская помощь. Со слов соседей, в доме предположительно могли находиться люди. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших. В 00 часов 39 минут пожар был локализован, в 01 час 50 минут - ликвидировано открытое горение, а в 04 часа 00 минут после проливки и разбора конструкций пожар был полностью потушен. В тушении принимали участие 5 человек, привлекалась 1 автоцистерна, было подано 2 ствола «Б». Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"