Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночной пожар в Безенчукском районе: есть погибший

144
Ночной пожар в Безенчукском районе: есть погибший

Сегодня, 13 января, в 00:25 в пожарно-спасательный отряд № 44 Безенчукского района противопожарной службы Самарской области поступило сообщение: в сельском поселении Екатериновка на улице Фрунзе горит частный дом. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 115, 154 Отряда № 44, коллеги из МЧС города Чапаевска и Новокуйбышевска и все службы жизнеобеспечения.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 квадратных метров, объявлен ранг пожара 1-БИС, на тушение поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. В 03:30 – объявлена локализация пожара, в 04:45 – его ликвидация. Всего на месте пожара работали 7 пожарных автоцистерн, 20 человек личного состава.
К сожалению, на месте пожара погиб мужчина 1942 года рождения.
 

Теги: Пожар

