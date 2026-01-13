Ночной пожар в Безенчукском районе: есть погибший

Сегодня, 13 января, в 00:25 в пожарно-спасательный отряд № 44 Безенчукского района противопожарной службы Самарской области поступило сообщение: в сельском поселении Екатериновка на улице Фрунзе горит частный дом. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 115, 154 Отряда № 44, коллеги из МЧС города Чапаевска и Новокуйбышевска и все службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 квадратных метров, объявлен ранг пожара 1-БИС, на тушение поданы 3 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. В 03:30 – объявлена локализация пожара, в 04:45 – его ликвидация. Всего на месте пожара работали 7 пожарных автоцистерн, 20 человек личного состава.

К сожалению, на месте пожара погиб мужчина 1942 года рождения.

