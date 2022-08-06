Наступили выходные: самарцам напоминают о правилах безопасности

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Находясь на отдыхе, нередко люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.

Отметим, что установившееся жаркая погода может поспособствовать возникновению природных и лесных пожаров, а безответственный отдых у воды в жару может привести к трагедии!

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи с высокой пожарной опасностью лесов!

В 27 районах области установлен высокий класс пожарной опасности лесов - 4 класс, а в Большеглушицком, Большечерниговском и Пестравском районах – чрезвычайный 5 класс. Необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

На территории региона возникновение природных пожаров регистрируется ежедневно: их в этом году произошло уже 517, на обшей площади более 28 гектар. За прошедшие сутки результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 4 пожара в 4 районах Самарской области. Помните! При порывах ветра горение сухой травы может обернуться лесным пожаром и крупным пожаром в населенном пункте!

Пожары также происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей. Еще одна причина – короткое замыкание электропроводки, перегрузка электросети и включенные электроприборы без присмотра.

Объект внимания отдыха летом – водоемы. Проводите отдых только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Не заходите в воду в состоянии опьянения, это может повлечь за собой несчастный случай.

Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте детей без присмотра, особенно малышей и особенно на водоемах!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

8 (846) 337-72-82