Наступили выходные: самарцам напоминают о правилах безопасности

Находясь на отдыхе, нередко люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
Отметим, что установившееся жаркая погода может поспособствовать возникновению природных и лесных пожаров, а безответственный отдых у воды в жару может привести к трагедии!
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности в связи с высокой пожарной опасностью лесов!
В 27 районах области установлен высокий класс пожарной опасности лесов - 4 класс, а в Большеглушицком, Большечерниговском и Пестравском районах – чрезвычайный 5 класс. Необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.
На территории региона возникновение природных пожаров регистрируется ежедневно: их в этом году произошло уже 517, на обшей площади более 28 гектар. За прошедшие сутки результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 4 пожара в 4 районах Самарской области. Помните! При порывах ветра горение сухой травы может обернуться лесным пожаром и крупным пожаром в населенном пункте!
Пожары также происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей. Еще одна причина – короткое замыкание электропроводки, перегрузка электросети и включенные электроприборы без присмотра.
Объект внимания отдыха летом – водоемы. Проводите отдых только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Не заходите в воду в состоянии опьянения, это может повлечь за собой несчастный случай.
Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте детей без присмотра, особенно малышей и особенно на водоемах!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
8 (846) 337-72-82