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В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
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В Самаре проведено пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта

24 апреля 2024 11:57
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в Самаре проведено пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта

Сегодня жители Самары могли наблюдать скопление пожарных машин рядом с Дворцом Спорта им. В. Высоцкого на улице Молодогвардейской. Никакой ЧС не произошло. В здании спортивного комплекса пожарные тренировались тушить пожар на объекте с массовым пребыванием людей.

В ходе пожарно-тактического учения отрабатывалось взаимодействие пожарно-спасательных подразделений с персоналом учреждения и специальными службами города. Огнеборцы отрабатывали свои навыки по тушению пожара в сложных условиях и в эвакуации людей.

По легенде, на пульт пожарной охраны поступает вызов из Дворца Спорта. Первыми очаг условного пожара в конференц-зале 3 этажа обнаруживает персонал учреждения, проводится эвакуация людей, здание обесточивается.

По тактическому замыслу возгорание произошло в результате короткого замыкания.

Через несколько минут первые пожарные подразделения приезжают на вызов. У спорткомплекса разворачивают штаб пожаротушения, который координирует действия огнеборцев. Необходимо вывести из здания оставшихся людей, проверить помещения и ликвидировать пожар. Для таких целей в условно задымленное здание в аппаратах на сжатом воздухе направляются звенья газодымозащитной службы, а постовые с красными планшетами контролируют работу каждого звена в отдельности, рассчитывают время пребывания пожарных в непригодной для дыхания среде.

В итоге, в ходе проведённой разведки, звеньями ГДЗС было спасено 5 условных пострадавших.

Для проведения учения Главное управление задействовало 82 человека личного состава и 18 единиц техники.

Начальник службы пожаротушения Главного управления Александр Максимов: «Учение проводилось с целью организации взаимодействия служб жизнеобеспечения города с администрацией объекта и отработки эвакуации персонала из здания с массовым пребыванием людей. Личный состав с поставленной задачей справился. Цели учения выполнены».

Теги: МЧС

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