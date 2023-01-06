На трассе Самара-Оренбург в ДТП погибли женщина и 9-летний ребенок

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Авария произошла в районе населенного пункта Переволоцк. Здесь фура на скорости протаранила внедорожник. Удар был такой силы, что автомобиль превратился в металлическое месиво, а его детали раскидало на расстоянии 150 метров. По виду искореженной кабины можно предположить, что в ДТП попал внедорожник.

Сообщается о минимум двух погибших - это женщина и 9-летний ребенок. На какое-то время участок магистрали пришлось перекрыть, поскольку движению транспорта мешали разбросанные повсюду детали внедорожника и вещи, которые в нем находились, пишет ГТРК Самара.

Фото: АиФ Оренбург/ Ильмира Клещина