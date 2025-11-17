На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные

102

Вчера в 6 часов 49 минут в пожарно-спасательную частьпоступило сообщение, о том, что в селе Августовка горят надворные постройки.

К месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 133 в количестве 6 человек личного состава и добровольная пожарная команда села Августовка.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

В 7 часов 30 минут пожар был локализован, в 8 часов 13 минут – была объявлена ликвидация открытого горения, в 9 часов 17 минут зафиксирована полная ликвидация пожара.

В результате пожара, к сожалению, погибли домашние животные.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"