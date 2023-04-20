На Ново-Садовой в Самаре горел четырехэтажный дом

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Утром в четверг, 20 апреля, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Весело у нас утро началось! Пожарные быстро подъехали, но долго не могли нормально подобраться к очагу, — рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС России по Самарской области пояснили, что стало причиной утреннего беспокойства горожан.

— Около 06:55 загорелся расселенный четырехэтажный дом на Ново-Садовой, 167. Огонь из помещений на третьем этаже здания перекинулся на кровлю. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров, — сообщили в экстренном ведомстве.

Огонь удалось потушить в 07:51. На месте работали 42 сотрудника экстренных служб и 13 спецмашин.