Я нашел ошибку
Главные новости:
На дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке представитель сборной Самарской области Илья Штокалов занял второе место.
 На Играх БРИКС в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ спортсмены региона завоевали медали
Заседание было посвящено предметному рассмотрению хода реализации национальных проектов в области.
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание областного правительства
У специалистов помимо экстренных выездов есть и повседневные обязанности. Уход, наблюдение за состоянием здоровья своих подопечных, тренировки.
Дело жизни: Надежда Лукьянова работает вожатой служебных собак в Волжском спасательном центре МЧС СО
В этом году хадж начался в минувшую пятницу.
СМИ: за время хаджа в Мекку умерло уже более тысячи паломников
число курящих мужчин в РФ с 2009 года снизилось более чем в два раза
Число курящих мужчин в РФ с 2009 года снизилось более чем в два раза
Один человек погиб из-за падения дерева.
На Москву обрушился ураган «Эдгар»  с мощным ливнем и порывистым ветром
С 1 июля стартует непосредственное обучение участников, которое пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес».
В Самарской области стартует образовательная программа «Акселератор социальных проектов»
Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» определяет по госномерам принадлежащие должникам автомобили в потоке машин.
На дорогах Самарской области проходят рейды «Дорожного пристава»
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.63
-4.41
EUR 89.09
-4.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Москву обрушился ураган «Эдгар»  с мощным ливнем и порывистым ветром

20 июня 2024 18:26
188
Один человек погиб из-за падения дерева.

В четверг, 20 июня, на Москву обрушился ураган «Эдгар», который принес с собой мощный ливень и резкие порывы ветра. От разгула стихии пострадали несколько человек, в том числе пятимесячный ребенок, также известно как минимум об одном погибшем, пишут «Известия».

О резком ухудшении погоды в четверг москвичей накануне предупредили в столичном главке МЧС России.

Днем 20 июня столицу накрыло мощным ливнем.  Дождевые потоки, подгоняемые ураганным ветром, заливали улицы. Из-за сильных осадков также существенно снизилась видимость на дороге.

Городские службы в условиях непогоды работают в усиленном режиме.

Из-за падения деревьев и различных конструкций во время урагана в Москве уже пострадало более 15 человек.

По данным источника «Известий», один человек погиб в результате падения дерева в районе парка «Дубки» на Ивановской улице. Еще 14 человек получили травмы, в том числе тяжелые.

Пострадавшие есть и в других столичных районах. Так, на Солянском проезде из-за сильного ветра щит упал на пятимесячного ребенка. О состоянии младенца не сообщается.

На Енисейской улице ветер сорвал металлический лист и швырнул его в движущийся трамвай. В результате два человека получили легкие травмы, а в одном из вагонов треснули стекла. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, пострадавшим оказали помощь на месте.

Ураганный ветер также вырвал с корнем деревья в некоторых районах Москвы.

 

Теги: Москва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Каждый рабочий день в Москве - до 8 встреч".
18 июня 2024, 22:35
Вячеслав Федорищев сегодня работает в Москве
"Каждый рабочий день в Москве - до 8 встреч". Политика
436
Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов.
07 июня 2024, 16:56
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
Известные поэтические строки подхватили гости Выставки разных возрастов. Общество
3456
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
05 июня 2024, 18:35
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию. Общество
574
В центре внимания
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
238
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
225
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
375
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
922
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
408
Весь список