На Москву обрушился ураган «Эдгар»  с мощным ливнем и порывистым ветром

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В четверг, 20 июня, на Москву обрушился ураган «Эдгар», который принес с собой мощный ливень и резкие порывы ветра. От разгула стихии пострадали несколько человек, в том числе пятимесячный ребенок, также известно как минимум об одном погибшем, пишут «Известия».

О резком ухудшении погоды в четверг москвичей накануне предупредили в столичном главке МЧС России.

Днем 20 июня столицу накрыло мощным ливнем. Дождевые потоки, подгоняемые ураганным ветром, заливали улицы. Из-за сильных осадков также существенно снизилась видимость на дороге.

Городские службы в условиях непогоды работают в усиленном режиме.

Из-за падения деревьев и различных конструкций во время урагана в Москве уже пострадало более 15 человек.

По данным источника «Известий», один человек погиб в результате падения дерева в районе парка «Дубки» на Ивановской улице. Еще 14 человек получили травмы, в том числе тяжелые.

Пострадавшие есть и в других столичных районах. Так, на Солянском проезде из-за сильного ветра щит упал на пятимесячного ребенка. О состоянии младенца не сообщается.

На Енисейской улице ветер сорвал металлический лист и швырнул его в движущийся трамвай. В результате два человека получили легкие травмы, а в одном из вагонов треснули стекла. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, пострадавшим оказали помощь на месте.

Ураганный ветер также вырвал с корнем деревья в некоторых районах Москвы.