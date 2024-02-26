Муж после развода не отдавал самарчанке автомобиль

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Супруги из г. Самары решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Делить совместно нажитое пришлось через суд. В результате в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ о передаче отечественного автомобиля рыночной стоимостью в полмиллиона рублей в собственность женщине. Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в адрес обеих сторон.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к нему. Несмотря на полученные предупреждения, мужчина не спешил возвращать экс-супруге транспортное средство. В результате в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебными приставами меры побудили должника исполнить решение суда и передать бывшей жене автомобиль.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.