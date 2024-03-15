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Молодая тольяттинка осуждена за сбыт наркотиков

15 марта 2024 10:26
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Молодая тольяттинка осуждена за сбыт наркотиков

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 27-летней местной жительницы, обвиняемой в преступлениях в сфере незаконного оборота наркфотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Судом установлено, что в 2022 году девушка, не имея постоянного источника дохода, устроилась в качестве курьера в интернет-магазин, осуществлявший сбыт наркотических средств.

Во исполнение отведенной ей роли она по координатам, полученным через мессенджер, на территории г. Тольятти забирала из тайников наркотики, которые раскладывала в различных местах. Места расположения сделанных закладок она фотографировала и отправляла сообщникам.

В апреле 2023 года после задержания сотрудниками полиции женщина указала места организованных ею за один день закладок в подъездах многоквартирных домов и признала факт сбыта наркотических средств. Общая масса наркотического средства, изъятого правоохранителями, составила почти 2 грамма.

С учетом мнения прокурора подсудимой назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Теги: Стоп Наркотик

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