Многодетная мать из Самарской области уклонялась от выплаты алиментов своим детям

48

Жительница Волжского района Самарской области по решению суда была обязана выплачивать часть от всех видов заработка на содержание шестерых своих несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что с требованиями судебного решения о выплачивании алиментов женщина была знакома, от исполнения своих родительских обязательств она всячески уклонялась, за что неоднократно была привлечена к административной ответственности.

За систематическое уклонение от уплаты алиментов в рамках исполнительного производства сотрудником отделения судебных приставов Волжского районов Самарской области в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Дети алиментщицы находятся под опекой государства и в опекунских семьях. Задолженность их матери перед ними составляет более 1 миллиона рублей.