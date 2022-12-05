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Машины, квартиры, станки: в Самарской области выставили на торги имущество должников

5 декабря 2022 10:00
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Машины, квартиры, станки: в Самарской области выставили на торги имущество должников

Имущество должников, арестованное судебными приставами, можно приобрести на электронных торгах. Общая сумма имущества, выставленного на каждом из аукционов, составляет более 73 миллионов рублей.

Приобрести жители региона могут на торгах, к примеру, квартиру в г. Тольятти стоимостью в 720 тысяч рублей или 3-хэтажный жилой дом в этом же городе с начальной ценой в 8 миллионов рублей. Недвижимое имущество можно также приобрести в г. Самаре, Волжском, Похвистневском, Безенчукском, Ставропольском районах.

Среди лотов имеются легковые автомобили и грузовые транспортные средства. Желающие могут приобрести «LADA VESTA» 2019 года выпуска за полмиллиона рублей или «HYUNDAI SOLARIS» 2018 года за такую же цену. Самым дорогим транспортным средством стал автобус  хоккейного клуба. Его первоначальная цена  4,3 миллиона рублей. Также на торги выставлено птицеводческое оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы, стартовая цена которого составляет 6 миллионов рублей.

Всего покупателям предлагается 39 лотов. Среди них 11 квартир, 3 частных дома, земельные участки, автомобили, гаражи, фрезерные станки с ЧПУ и здания производственного назначения.

Аукцион по продаже имущества должников состоится 29 декабря 2022 года и 9 января 2023 года в 10.00 часов по местному времени на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф). Одно из обязательных условий участив в аукционе – внесение задатка, размер которого определяется в зависимости от стоимости выставляемого на торги имущества.

Внимание! Главное управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru.

Теги: Судебные приставы

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