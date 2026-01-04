Крупный пожар в центре Самары: двое погибших

Сообщение о крупном пожаре в Самарском районе на улице Молодогвардейской, 12, поступило диспетчерам регионального ГУ МЧС в 5:05 4 января 2026 года. Здесь пылали два двухэтажных деревянных многоквартирных жилых дома и административное здание на площади 300 квадратных метров.

В 07:54 пожар локализовали, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, в результате пожара погибло 2 человека (женщина и мужчина), их личные данные устанавливаются. Самостоятельно эвакуировались из горящих домов 20 человек.

«В 8:30 открытое горение на пожаре ликвидировано. Для тушения пожара привлечены 96 человек и 33 единицы техники», — информирует ведомство, пишет Обоз-инфо.