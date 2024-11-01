Каждую осень Госавтоинспекция отмечает всплеск ДТП с пешеходами

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Сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах.

Каждую осень Госавтоинспекция отмечает всплеск дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают самые незащищенными участники дорожного движения – пешеходы.



Полицейские рекомендуют участникам дорожного движения придерживаться следующих правил для того, чтобы добираться до места назначения без происшествий:



- Используйте световозвращатели. В темное время суток обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели возможно со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.



- Переходите проезжую часть исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу убедитесь в том, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.



- Будучи водителем будьте предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, и снижайте скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.



«Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность – штраф 500 рублей», - рассказала заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Ольга Блохина.