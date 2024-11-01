Я нашел ошибку
Главные новости:
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец обвиняется в совершении многоэпизодного мошенничества
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
2 ноября в регионе дождь, до +9°С
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
В Самаре ввели в эксплуатацию 1 очередь строительства проблемной долевки
Только 9% самарцев боятся увольнения
Только 9% самарцев боятся увольнения
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов.
В этом году налогоплательщики впервые получили расчет налога на доход от вкладов
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
В Самаре автомобиль врезался в дерево, пострадали женщина и ребенок
число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
Число вакансий с возможностью подработки за год выросло на 26%
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
В ДТП в Кинельском районе пострадали водитель и два пассажира
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.02
-0.03
EUR 105.52
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре откроется новая интерактивная арт-галерея с таинственными картинами Ван Гога
Самарская областная научная библиотека приглашает на открытые встречи проекта «Интеллектуальная среда»
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Каждую осень Госавтоинспекция отмечает всплеск ДТП с пешеходами

1 ноября 2024 13:12
94
Каждую осень Госавтоинспекция отмечает всплеск ДТП с пешеходами

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах.

Каждую осень Госавтоинспекция отмечает всплеск дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают самые незащищенными участники дорожного движения – пешеходы.

Полицейские рекомендуют участникам дорожного движения придерживаться следующих правил для того, чтобы добираться до места назначения без происшествий:

- Используйте световозвращатели. В темное время суток обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели возможно со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.

- Переходите проезжую часть исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу убедитесь в том, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.

- Будучи водителем будьте предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, и снижайте скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.

«Согласно пункту 4-1 Правил дорожного движения, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта Правил предусмотрена административная ответственность – штраф 500 рублей», - рассказала заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Ольга Блохина.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Скользкое время: самарская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными
01 ноября 2024, 09:49
Скользкое время: самарская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам быть внимательными и осторожными
При колебаниях температур воздуха между отрицательными и положительными значениями в дневное и вечернее время не исключается образование гололедицы. Общество
167
В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома
26 октября 2024, 10:41
В Большой Глушице пьяный мужчина решил самостоятельно доехать до дома
Сельского жителя с признаками опьянения за рулем автомобиля задержали сотрудники Госавтоинспекции. Происшествия
833
Гость областной столицы, управляя Audi, нарушил требования ПДД и ездил по встречке
22 октября 2024, 11:14
Гость областной столицы, управляя Audi, нарушил требования ПДД и ездил по встречке
Материалы, собранные сотрудниками полиции, направлены в суд для принятия решения по существу. Происшествия
985
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
146
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
184
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
495
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
361
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
374
Весь список