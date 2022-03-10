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Из-за пожароопасности в Жигулевске приостановили деятельность медучреждения

10 марта 2022 10:35
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Из-за пожароопасности в Жигулевске приостановили деятельность медучреждения

Руководство одного из медицинских учреждений г. Жигулевска безответственно отнеслись к правилам пожарной безопасности. Игнорирование требований надзорных органов по устранению нарушений обернулось приостановкой деятельности больницы на 90 суток. 

В ходе внеплановой проверки надзорным ведомством в одном из медучреждений города были установлены нарушения в сфере пожарной безопасности. Руководство обязали оперативно   устранить неисправности. Однако в установленный срок требования надзорного органа выполнены не были. В отношении больницы был составлен еще один административный протокол.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания  органа, осуществляющего государственный надзор»), суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности медицинского учреждения. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Жигулевска. 

В  рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту нахождения учреждения и опечатал двери здания. Деятельность медицинского учреждения приостановили на 90 суток, а руководство предупредили об  ответственности за неисполнения решения суда. Находиться в это время в здании смогут только лица, занимающимся устранением нарушений пожарной безопасности. Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.

Теги: Судебные приставы

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